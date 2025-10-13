Conférence et atelier Découvrir la méthode VITTOZ… Salle des fêtes Thouron
Salle des fêtes Rue de la Tour Thouron Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-13
2025-10-13
Qu’est-ce que le bien-être ? Découvrir la méthode VITTOZ… L’art de la conscience et du bien-être. Respirer, se détendre, apprendre à se connaître, apaiser le corps, le mental et les émotions, les troubles fonctionnels et somatiques, ressentir, se concentrer, retrouver l’équilibre, la confiance, et le bon sens… .
Salle des fêtes Rue de la Tour Thouron 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 60 91 32 sandra@artisanedelumiere.com
