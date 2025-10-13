Conférence et atelier Découvrir la méthode VITTOZ… Salle des fêtes Thouron

Conférence et atelier Découvrir la méthode VITTOZ… Salle des fêtes Thouron lundi 13 octobre 2025.

Conférence et atelier Découvrir la méthode VITTOZ…

Salle des fêtes Rue de la Tour Thouron Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-13

Qu’est-ce que le bien-être ? Découvrir la méthode VITTOZ… L’art de la conscience et du bien-être. Respirer, se détendre, apprendre à se connaître, apaiser le corps, le mental et les émotions, les troubles fonctionnels et somatiques, ressentir, se concentrer, retrouver l’équilibre, la confiance, et le bon sens… .

Salle des fêtes Rue de la Tour Thouron 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 60 91 32 sandra@artisanedelumiere.com

English : Conférence et atelier Découvrir la méthode VITTOZ…

German : Conférence et atelier Découvrir la méthode VITTOZ…

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence et atelier Découvrir la méthode VITTOZ… Thouron a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Monts du Limousin