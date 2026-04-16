Informations pratiques

Rhinau

Conférence et atelier gravure

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-13 18:30:00

fin : 2026-10-13 19:15:00

Date(s) :

2026-10-13

17h atelier pointe sèche sur rhénalon (dès 8 ans) ; 18h30 conférence (ados et adultes)

Découvrez l’univers d’Eugène Bléry, artiste et graveur français du XIXe siècle, reconnu pour la finesse de ses paysages et son travail remarquable de l’eau-forte. L’atelier et la conférence sont animés par Benjamin Bassimon, graveur.

17h atelier pointe sèche sur rhénalon (dès 8 ans) ; 18h30 conférence (ados et adultes) .

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr

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English :

5:00 p.m. dry pointe workshop on the rh%E9nalon (ages 8 and up); 6:30 p.m. lecture (teens and adults)

L’événement Conférence et atelier gravure Rhinau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Grand Ried