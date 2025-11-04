Conférence et ateliers : comment prendre soin de la faune sauvage à Paris ? Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Conférence et ateliers : comment prendre soin de la faune sauvage à Paris ? Université Ouverte – Université Paris Cité Paris mardi 4 novembre 2025.

Faune Alfort, c’est 7400 animaux recueillis chaque année, et 120

espèces différentes ! Ces activités vous seront proposées en novembre, à

un moment où une partie de la faune sauvage a justement besoin d’un

petit coup de pouce ! Venez découvrir l’association, apprendre les bons

gestes et apprendre à fabriquer des objets qui permettront à des oiseaux

de survivre à l’hiver.

Vous avez la possibilité de vous inscrire à seulement l’une des activités, ou plusieurs.

Tout le matériel nécessaire pour les ateliers sera fourni sur place.

Mardi 4 novembre à 15h30 :

Conférence : « Connaître la faune sauvage et les bons gestes pour l’aider » – par Valérie Calani, formatrice et animatrice nature chez Faune Alfort.

Mardi 18 novembre à 15h30 :

Mardi 25 novembre à 15h30 :

Mardi 2 décembre à 15h30 :

Pendant le mois de novembre, l’Université Ouverte recevra Faune Alfort à l’occasion de plusieurs évènements ! Faune Alfort est une association qui a pour mission de recueillir et de soigner les animaux blessés, malades ou orphelins appartenant à la faune sauvage européenne. Venez apprendre à prendre soin de la faune sauvage (oui, même en Ile-de-France et en milieu urbain !), apprendre les bons gestes et découvrez le travail de cette association.

Du mardi 04 novembre 2025 au mardi 02 décembre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-04T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-03T00:59:59+01:00

Date(s) :

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://u-paris.fr/universite-ouverte/faune-alfort-x-universite-ouverte/ universite-ouverte@u-paris.fr