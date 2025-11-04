Conférence et ateliers : comment prendre soin de la faune sauvage à Paris ? Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
Conférence et ateliers : comment prendre soin de la faune sauvage à Paris ? Université Ouverte – Université Paris Cité Paris mardi 4 novembre 2025.
Faune Alfort, c’est 7400 animaux recueillis chaque année, et 120
espèces différentes ! Ces activités vous seront proposées en novembre, à
un moment où une partie de la faune sauvage a justement besoin d’un
petit coup de pouce ! Venez découvrir l’association, apprendre les bons
gestes et apprendre à fabriquer des objets qui permettront à des oiseaux
de survivre à l’hiver.
Vous avez la possibilité de vous inscrire à seulement l’une des activités, ou plusieurs.
Tout le matériel nécessaire pour les ateliers sera fourni sur place.
Mardi 4 novembre à 15h30 :
- Conférence : « Connaître la faune sauvage et les bons gestes pour l’aider » – par Valérie Calani, formatrice et animatrice nature chez Faune Alfort.
Mardi 18 novembre à 15h30 :
Mardi 25 novembre à 15h30 :
Mardi 2 décembre à 15h30 :
Pendant le mois de novembre, l’Université Ouverte recevra Faune Alfort à l’occasion de plusieurs évènements ! Faune Alfort est une association qui a pour mission de recueillir et de soigner les animaux blessés, malades ou orphelins appartenant à la faune sauvage européenne. Venez apprendre à prendre soin de la faune sauvage (oui, même en Ile-de-France et en milieu urbain !), apprendre les bons gestes et découvrez le travail de cette association.
Du mardi 04 novembre 2025 au mardi 02 décembre 2025 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://u-paris.fr/universite-ouverte/faune-alfort-x-universite-ouverte/ universite-ouverte@u-paris.fr