Conférence et ateliers Emploi et épilepsie Maison des associations Royan

Conférence et ateliers Emploi et épilepsie

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

2026-02-27

9h30 Accueil café

9h45 Présentation asso épilepsie France

10h Conférence épilepsie pathologie et EEG Dr VARLAN

11h Accompagnement à l’emploi Intervention de CAP EMPLOI

14h Ateliers d’art thérapie (Michel Bourjac) et gym douce (Manaa Fitness)

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 59 68 94 17@epilepsie-france.com

English :

9:30 a.m.: Coffee reception

9:45 a.m.: Epilepsy France presentation

10am: Epilepsy pathology and EEG conference Dr VARLAN

11am: Employment support CAP EMPLOI intervention

2pm: Art therapy workshops (Michel Bourjac) and gentle gym (Manaa Fitness)

