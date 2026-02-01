Conférence et ateliers Emploi et épilepsie Maison des associations Royan
Conférence et ateliers Emploi et épilepsie Maison des associations Royan vendredi 27 février 2026.
Conférence et ateliers Emploi et épilepsie
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-02-27 17:00:00
2026-02-27
9h30 Accueil café
9h45 Présentation asso épilepsie France
10h Conférence épilepsie pathologie et EEG Dr VARLAN
11h Accompagnement à l’emploi Intervention de CAP EMPLOI
14h Ateliers d’art thérapie (Michel Bourjac) et gym douce (Manaa Fitness)
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 59 68 94 17@epilepsie-france.com
English :
9:30 a.m.: Coffee reception
9:45 a.m.: Epilepsy France presentation
10am: Epilepsy pathology and EEG conference Dr VARLAN
11am: Employment support CAP EMPLOI intervention
2pm: Art therapy workshops (Michel Bourjac) and gentle gym (Manaa Fitness)
