Conférence et ateliers gymnastique cérébrale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Conférence et ateliers gymnastique cérébrale Caserne Mellinet/La Générale Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription GratuitAteliers sur inscription, dans la limite des places disponibles Senior

« Où ai-je bien pu mettre mes clés ? »« Qu’est-ce que je suis venu chercher ici ? »« Comment s’appelle cette comédienne ? J’ai son nom sur le bout de la langue ! » Autant de situations du quotidien qui nous font douter de notre mémoire !D’où viennent ces petits trous de mémoire ? Pourquoi avons-nous l’impression de moins bien mémoriser avec l’âge ? Pour y répondre le CCAS de la Ville de Nantes en partenariat avec l’association Brain’up vous invite à participer au parcours gymnastique cérébrale avec une conférence et un cycle d’ateliers entre le 17 octobre et le 19 décembre. ConférenceLa mémoire, pourquoi et comment la stimuler ?Vendredi 17 octobre | 10h – 12hÀ La Générale – Maison du projet de la caserne Mellinet | 31 rue Gabrielle Le Pan de Ligny 44000 Nantes | Bus C1 « Desaix » Ateliers• Vendredi 21 novembre | 10h -12h• Vendredi 28 novembre | 10h -12h• Vendredi 5 décembre | 10h -12h• Vendredi 12 décembre | 10h -12h• Vendredi 19 décembre | 10h -12hÀ La Générale – Maison du projet de la caserne Mellinet | 31 rue Gabrielle Le Pan de Ligny 44000 Nantes | Bus C1 « Desaix » Animé par l’association BRAIN UPÀ destination des Nantaises et Nantais de plus de 60 ansLes ateliers ne sont pas adaptés aux personnes ayant des troubles de mémoire diagnostiqués Ateliers gratuits sur inscription : au 07 65 18 23 81Inscriptions dans la limite des places disponibles

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

07 65 18 23 81