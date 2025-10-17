Conférence et ateliers gymnastique cérébrale Caserne Mellinet/La Générale Nantes
Conférence et ateliers gymnastique cérébrale 17 octobre – 19 décembre, certains vendredis Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-17T10:00 – 2025-10-17T12:00
Fin : 2025-12-19T10:00 – 2025-12-19T12:00
« Où ai-je bien pu mettre mes clés ? »
« Qu’est-ce que je suis venu chercher ici ? »
« Comment s’appelle cette comédienne ? J’ai son nom sur le bout de la langue ! »
Autant de situations du quotidien qui nous font douter de notre mémoire !
D’où viennent ces petits trous de mémoire ? Pourquoi avons-nous l’impression de moins bien mémoriser avec l’âge ? Pour y répondre le CCAS de la Ville de Nantes en partenariat avec l’association Brain’up vous invite à participer au parcours gymnastique cérébrale avec une conférence et un cycle d’ateliers entre le 17 octobre et le 19 décembre.
Conférence
La mémoire, pourquoi et comment la stimuler ?
Vendredi 17 octobre | 10h – 12h
À La Générale – Maison du projet de la caserne Mellinet | 31 rue Gabrielle Le Pan de Ligny 44000 Nantes | Bus C1 « Desaix »
Ateliers
• Vendredi 21 novembre | 10h -12h
• Vendredi 28 novembre | 10h -12h
• Vendredi 5 décembre | 10h -12h
• Vendredi 12 décembre | 10h -12h
• Vendredi 19 décembre | 10h -12h
À La Générale – Maison du projet de la caserne Mellinet | 31 rue Gabrielle Le Pan de Ligny 44000 Nantes | Bus C1 « Desaix »
Animé par l’association BRAIN UP
À destination des Nantaises et Nantais de plus de 60 ans
Les ateliers ne sont pas adaptés aux personnes ayant des troubles de mémoire diagnostiqués
Ateliers gratuits sur inscription : au 07 65 18 23 81
Inscriptions dans la limite des places disponibles
Exercer sa mémoire tout en prenant plaisir senior mémoire
