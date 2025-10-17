Conférence et ateliers gymnastique cérébrale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Conférence et ateliers gymnastique cérébrale Caserne Mellinet/La Générale Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Conférence et ateliers gymnastique cérébrale 17 octobre – 19 décembre, certains vendredis Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T10:00 – 2025-10-17T12:00

Fin : 2025-12-19T10:00 – 2025-12-19T12:00

« Où ai-je bien pu mettre mes clés ? »

« Qu’est-ce que je suis venu chercher ici ? »

« Comment s’appelle cette comédienne ? J’ai son nom sur le bout de la langue ! »

Autant de situations du quotidien qui nous font douter de notre mémoire !

D’où viennent ces petits trous de mémoire ? Pourquoi avons-nous l’impression de moins bien mémoriser avec l’âge ? Pour y répondre le CCAS de la Ville de Nantes en partenariat avec l’association Brain’up vous invite à participer au parcours gymnastique cérébrale avec une conférence et un cycle d’ateliers entre le 17 octobre et le 19 décembre.

Conférence

La mémoire, pourquoi et comment la stimuler ?

Vendredi 17 octobre | 10h – 12h

À La Générale – Maison du projet de la caserne Mellinet | 31 rue Gabrielle Le Pan de Ligny 44000 Nantes | Bus C1 « Desaix »

Ateliers

• Vendredi 21 novembre | 10h -12h

• Vendredi 28 novembre | 10h -12h

• Vendredi 5 décembre | 10h -12h

• Vendredi 12 décembre | 10h -12h

• Vendredi 19 décembre | 10h -12h

À La Générale – Maison du projet de la caserne Mellinet | 31 rue Gabrielle Le Pan de Ligny 44000 Nantes | Bus C1 « Desaix »

Animé par l’association BRAIN UP

À destination des Nantaises et Nantais de plus de 60 ans

Les ateliers ne sont pas adaptés aux personnes ayant des troubles de mémoire diagnostiqués

Ateliers gratuits sur inscription : au 07 65 18 23 81

Inscriptions dans la limite des places disponibles

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44013 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 18 23 81 »}]

Exercer sa mémoire tout en prenant plaisir senior mémoire

Ville de Nantes