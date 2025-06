Conférence et Balade nocturne (à la découverte des chauves-souris) – Pons 21 juin 2025 20:00

Conférence et balade nocturne, à la découverte des chauves-souris, avec le comité Départemental du Val d’Oise

Place de la République

Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 66 10 03

English :

Conference and nocturnal walk to discover bats, with the Val d?Oise departmental committee

German :

Vortrag und Nachtwanderung zur Entdeckung von Fledermäusen, mit dem Comité Départemental du Val d?Oise

Italiano :

Conferenza e passeggiata notturna alla scoperta dei pipistrelli, con il Comitato dipartimentale della Val d’Oise

Espanol :

Conferencia y paseo nocturno para descubrir los murciélagos, con el comité departamental de Val d’Oise

