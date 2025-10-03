Conférence et concert « éduquer par la musique » Marseille 9e Arrondissement

Conférence et concert « éduquer par la musique » Marseille 9e Arrondissement vendredi 3 octobre 2025.

Conférence et concert « éduquer par la musique »

Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 18h. Allée des Pêcheurs Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-03 18:00:00

Venez écouter 8 jeunes musiciens brésiliens de la Favela de Maré à Rio de Janeiro et les petits violons des Calanques lors d’un concert unique après leur premier concert en visio de mars 2024.

Venez les applaudir lors d’un concert thématique intitulé L’Éducation par la musique , présenté par la sociologue Yvonne Bezerra de Mello.



Découvrez comment apprendre la musique aide les jeunes à développer des compétences mentales, leur permettant d’accéder à de nouveaux apprentissages comme la lecture, l’intérêt pour les études et la curiosité, un sujet actuel .

Allée des Pêcheurs Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ciq.hautsdemazargueslacayolle@gmail.com

English :

Come and listen to 8 young Brazilian musicians from the Favela de Maré in Rio de Janeiro and Les petits violons des Calanques in a unique concert following their first video concert in March 2024.

German :

Erleben Sie 8 junge brasilianische Musiker aus der Favela de Maré in Rio de Janeiro und die kleinen Geigen aus den Calanques bei einem einzigartigen Konzert nach ihrem ersten Videokonzert im März 2024.

Italiano :

Venite ad ascoltare 8 giovani musicisti brasiliani della Favela de Maré di Rio de Janeiro e Les petits violons des Calanques in un concerto unico dopo il loro primo video concerto nel marzo 2024.

Espanol :

Venga a escuchar a 8 jóvenes músicos brasileños de la Favela de Maré en Río de Janeiro y a Les petits violons des Calanques en un concierto único tras su primer concierto en vídeo en marzo de 2024.

