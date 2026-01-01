Conférence et débat fleurs de bach Salle des Association Saint-Sever
Conférence et débat fleurs de bach Salle des Association Saint-Sever dimanche 11 janvier 2026.
Conférence et débat fleurs de bach
Salle des Association Rue Puente la Reina Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Conférence sur les Fleurs de Bach où comment être plus serein au quotidien.
Animée par Régine Rastoll, conseillère e formatrice agrée.
Venez nombreux !
Conférence sur les Fleurs de Bach où comment être plus serein au quotidien.
Animée par Régine Rastoll, conseillère e formatrice agrée.
Venez nombreux ! .
Salle des Association Rue Puente la Reina Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 27 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference on Bach Flower Remedies: how to be more serene in everyday life.
Hosted by Régine Rastoll, certified consultant and trainer.
Come one, come all!
L’événement Conférence et débat fleurs de bach Saint-Sever a été mis à jour le 2025-12-30 par Landes Chalosse