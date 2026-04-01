CONFERENCE ET DEDICACE Arles-sur-Tech
CONFERENCE ET DEDICACE Arles-sur-Tech vendredi 24 avril 2026.
Arles-sur-Tech
CONFERENCE ET DEDICACE
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 21:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Conférence et dédicace Jean Boissée, autour de son livre Les édifices religieux des Pyrénées-Orientales organisée par la Librairie Lire à l’Os
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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 07 39 82 librairie.lirealos@gmail.com
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English :
Lecture and book signing by Jean Boissée on his book Les édifices religieux des Pyrénées-Orientales , organized by Librairie Lire à l’Os
L’événement CONFERENCE ET DEDICACE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-10 par BIT DE ARLES SUR TECH
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