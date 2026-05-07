Conférence et dédicace de Charles Imbert Les Bucoliques Le Tréport

Le Tréport

Conférence et dédicace de Charles Imbert

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Conférence et dédicace de Charles Imbert sur son ouvrage, Les Fondements de la survivance , un éventail des croyances d’hier et d’aujourd’hui, sur ce qu’il se passe après la mort.

Entrée libre. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Conférence et dédicace de Charles Imbert

L’événement Conférence et dédicace de Charles Imbert Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers