Conférence et dédicace de Chris Paggi Les Carnets de Phileas Le Creusot

Conférence et dédicace de Chris Paggi

Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Conférence de Chris Paggi.

Conférence d’1h30 sur la création d’un jardin forêt dans le Morvan. .

Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 50 85 contact@lescarnetsdephileas.com

English : Conférence et dédicace de Chris Paggi

