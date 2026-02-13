Conférence et dédicace de Chris Paggi Les Carnets de Phileas Le Creusot
Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Conférence de Chris Paggi.
Conférence d’1h30 sur la création d’un jardin forêt dans le Morvan. .
Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 50 85 contact@lescarnetsdephileas.com
