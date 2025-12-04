Conférence et dédicace de Pierre Daum Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Conférence et dédicace de Pierre Daum

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

2026-01-14

18h30. Conférence et dédicaces à l’occasion de la parution de son livre Colonisés, Déportés, Exploités, Les Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948). Sur réservation. Gratuit

Après trois années de recherches dans de nombreux fonds d’archives ainsi qu’auprès des derniers témoins vietnamiens et périgourdins de cette histoire, Pierre Daum livre un récit vivant et très documenté de cette page sombre du passé colonial de la France. Publié chez Elytis à Bordeaux, l’ouvrage est richement illustré grâce à la découverte de fonds photographiques exceptionnels.

Conférence et séance de dédicaces proposées à l’occasion de la parution de son livre Colonisés, Déportés, Exploités, Les Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948).

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

English : Conférence et dédicace de Pierre Daum

18h30. Lecture and book signing to mark the publication of his book Colonisés, Déportés, Exploités, Les Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948). By reservation only. Free

