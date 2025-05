Conférence et dédicace de Stephane Simmonet – Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais, 4 juin 2025 09:30, Carentan-les-Marais.

Manche

Conférence et dédicace de Stephane Simmonet Normandy Victory Museum Catz Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 09:30:00

fin : 2025-06-04 12:30:00

Date(s) :

2025-06-04

9h30-11h dédicace de Stéphane Simonnet avec notamment son nouvel ouvrage Forteresses allemandes dans la France libérée ( accès gratuit).

11h conférence Les forces françaises dans le Débarquement et la bataille de Normandie, proposée par l’historien Stéphane Simonnet (gratuit, dans la limite des places disponibles).

Normandy Victory Museum Catz

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 74 94

English : Conférence et dédicace de Stephane Simmonet

9:30am-11am: book signing by Stéphane Simonnet, including his new book: Forteresses allemandes dans la France libérée (free admission).

11am: Lecture: Les forces françaises dans le Débarquement et la bataille de Normandie, by historian Stéphane Simonnet (free, subject to availability).

German :

9.30-11.00 Uhr: Signierstunde von Stéphane Simonnet, insbesondere mit seinem neuen Buch: Forteresses allemandes dans la France libérée (kostenloser Zugang).

11.00 Uhr: Vortrag: Les forces françaises dans le Débarquement et la bataille de Normandie (Die französischen Streitkräfte bei der Landung und der Schlacht um die Normandie), angeboten vom Historiker Stéphane Simonnet (kostenlos, im Rahmen der verfügbaren Plätze).

Italiano :

9.30-11.00: Stéphane Simonnet firma il suo nuovo libro: Forteresses allemandes dans la France libérée (ingresso libero).

11.00: Conferenza: Les forces françaises dans le Débarquement et la bataille de Normandie, dello storico Stéphane Simonnet (gratuito, fino a esaurimento posti).

Espanol :

9.30-11.00 h: Stéphane Simonnet firma su nuevo libro: Forteresses allemandes dans la France libérée (entrada libre).

11:00 h: Conferencia: Les forces françaises dans le Débarquement et la bataille de Normandie, por el historiador Stéphane Simonnet (gratuita, según disponibilidad).

