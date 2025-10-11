Conférence et dédicace Island l’appel du 66° Nord Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer

Conférence et dédicace Island l’appel du 66° Nord Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Conférence et dédicace Island l’appel du 66° Nord

Rue de l’Ic Musée de Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

À 27 ans, Pierre-Antoine Guillotel entreprend, en hiver, de faire le tour de l’Islande à pied. Au terme de cinq mois de marche, après avoir parcouru plus de 3000 kilomètres, Pierre-Antoine Guillotel aura repoussé ses limites pour mieux entendre le souffle de la terre noire d’Islande.

« Prix Paul-Émile Victor de l’Aventure du cœur et d’ailleurs ; Prix René-Caillié de l’Initié de l’Aventure ; Prix Curieux voyageurs ; Prix des lecteurs du festival d’aventure de Dijon ». .

Rue de l’Ic Musée de Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 37 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence et dédicace Island l’appel du 66° Nord Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme