Conférence et dédicace Island l’appel du 66° Nord Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer

Rue de l’Ic Musée de Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-11 15:00:00
2025-10-11
À 27 ans, Pierre-Antoine Guillotel entreprend, en hiver, de faire le tour de l’Islande à pied. Au terme de cinq mois de marche, après avoir parcouru plus de 3000 kilomètres, Pierre-Antoine Guillotel aura repoussé ses limites pour mieux entendre le souffle de la terre noire d’Islande.
« Prix Paul-Émile Victor de l’Aventure du cœur et d’ailleurs ; Prix René-Caillié de l’Initié de l’Aventure ; Prix Curieux voyageurs ; Prix des lecteurs du festival d’aventure de Dijon ». .
Rue de l’Ic Musée de Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 37 95
