Conférence et dédicace Le bien vieillir Salle des Aînés Chevanceaux

Chevanceaux

Conférence et dédicace Le bien vieillir

Salle des Aînés Route de Libourne Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Conférence sur Le bien vieillir , par le docteur Jean-Paul Moreau. Suivi de la dédicace de son dernier livre.

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Salle des Aînés Route de Libourne Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 25 77 mediatheque@chevanceaux.fr

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English :

Conference on Ageing well , by Dr Jean-Paul Moreau. Followed by signing of his latest book.

L’événement Conférence et dédicace Le bien vieillir Chevanceaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge