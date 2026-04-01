Conférence et dédicace Le bien vieillir Salle des Aînés Chevanceaux
Conférence et dédicace Le bien vieillir Salle des Aînés Chevanceaux vendredi 24 avril 2026.
Chevanceaux
Conférence et dédicace Le bien vieillir
Salle des Aînés Route de Libourne Chevanceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Conférence sur Le bien vieillir , par le docteur Jean-Paul Moreau. Suivi de la dédicace de son dernier livre.
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Salle des Aînés Route de Libourne Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 25 77 mediatheque@chevanceaux.fr
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English :
Conference on Ageing well , by Dr Jean-Paul Moreau. Followed by signing of his latest book.
L’événement Conférence et dédicace Le bien vieillir Chevanceaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge