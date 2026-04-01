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Conférence et dédicace Le bien vieillir Salle des Aînés Chevanceaux

Conférence et dédicace Le bien vieillir Salle des Aînés Chevanceaux vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Salle des Aînés

Adresse : Route de Libourne

Ville : 17210 Chevanceaux

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Chevanceaux

Conférence et dédicace Le bien vieillir

Salle des Aînés Route de Libourne Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Conférence sur Le bien vieillir , par le docteur Jean-Paul Moreau. Suivi de la dédicace de son dernier livre.
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Salle des Aînés Route de Libourne Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 25 77  mediatheque@chevanceaux.fr

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English :

Conference on Ageing well , by Dr Jean-Paul Moreau. Followed by signing of his latest book.

L’événement Conférence et dédicace Le bien vieillir Chevanceaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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