Conférence et dédicace Le bien vieillir Médiathèque Montendre

Conférence et dédicace Le bien vieillir

Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime

Conférence sur Le bien vieillir , par le docteur Jean-Paul Moreau. Suivi de la dédicace de son dernier livre.

Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 33 34 bibliotheque.montendre17130@orange.fr

English :

Conference on Ageing well , by Dr Jean-Paul Moreau. Followed by signing of his latest book.

