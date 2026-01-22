Conférence et dédicace Le bien vieillir Médiathèque Montendre
Conférence et dédicace Le bien vieillir Médiathèque Montendre vendredi 6 février 2026.
Conférence et dédicace Le bien vieillir
Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Conférence sur Le bien vieillir , par le docteur Jean-Paul Moreau. Suivi de la dédicace de son dernier livre.
Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 33 34 bibliotheque.montendre17130@orange.fr
English :
Conference on Ageing well , by Dr Jean-Paul Moreau. Followed by signing of his latest book.
