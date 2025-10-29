Conférence et dédicace Michel Moyrand Salle des fêtes Le Chalard

Conférence et dédicace Michel Moyrand Salle des fêtes Le Chalard mercredi 29 octobre 2025.

Salle des fêtes Rue de la salle des Fêtes Le Chalard Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Michel Moyrand, enfant du pays (Ladignac-le-Long) et maire honoraire de Périgueux, présentera et dédicacera son dernier roman « Retour à la terre promise », où il évoque les terres de sa jeunesse. Ce roman, dans la veine des écrivains du terroir, exprime avec sensibilité, l’exode rural qui a été partagé par bien des familles du Sud-Ouest.

Suivi du verre de l’amitié. .

Salle des fêtes Rue de la salle des Fêtes Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 65 79 95

