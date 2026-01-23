Conférence et dédicace Ouzouer-sur-Loire
Conférence et dédicace
147 rue Henri Millet Ouzouer-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-02-01 11:00:00
Comment déclencher la transition écologique ? Conférence et dédicace animé par Stein Van Oosteren (auteur). .
147 rue Henri Millet Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire inscription_conference@netc.fr
L’événement Conférence et dédicace Ouzouer-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-23 par OT SULLY-SUR-LOIRE