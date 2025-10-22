Conférence et dédidace avec Michel Pastoureau Le Tripostal Lille

Conférence et dédidace avec Michel Pastoureau Le Tripostal Lille mercredi 22 octobre 2025.

Conférence et dédidace avec Michel Pastoureau Mercredi 22 octobre, 15h00 Le Tripostal Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T15:00:00 – 2025-10-22T17:30:00

Fin : 2025-10-22T15:00:00 – 2025-10-22T17:30:00

Mercredi 22 octobre, rendez-vous au Tripostal pour une conférence et une séance de dédicace exceptionnelle avec Michel Pastoureau.

L’auteur fera une conférence de 15h à 15h30 puis sera en dédicace jusqu’à 17h30.

Voici les ouvrages publiés chez Dervy qui seront mis en avant :

Couleurs et fruits au Moyen Âge

Symboles du Moyen Âge. Animaux, végétaux, couleurs, objets

Dictionnaire encyclopédique des couleurs au Moyen-Age

Une rencontre à ne pas manquer en partenariat avec le Furet du Nord !

Le Tripostal 22 avenue Willy Brandt, 59777 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320145760 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Tripostal https://www.instagram.com/le.tripostal.lille/;https://www.facebook.com/letripo Depuis 2004, Le Tripostal un lieu d’art et de vie, au cœur de la ville.

Conférence et dédidace avec Michel Pastoureau au Tripostal