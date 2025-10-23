Conférence et dégustation cépages oubliés La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Conférence et dégustation cépages oubliés La Maison Nugues Romans-sur-Isère jeudi 23 octobre 2025.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-10-23 20:30:00

2025-10-23

Conférence Dégustation des Cépages Oubliés.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Conference Tasting of Forgotten Grape Varieties.

German :

Konferenz Verkostung der vergessenen Rebsorten.

Italiano :

Conferenza e degustazione di vitigni dimenticati.

Espanol :

Conferencia y degustación de variedades de uva olvidadas.

