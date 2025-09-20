Conférence et démonstration « Les cabas en paille tressée de Beynat » par le Docteur Michel Marcus Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence et démonstration « Les cabas en paille tressée de Beynat » par le Docteur Michel Marcus Samedi 20 septembre, 14h30 Musée Labenche Corrèze

Entrée libre sans réservation.

Par le Docteur Michel Marcus, fondateur de l’association de sauvegarde du cabas de paille tressée de Beynat.

Démonstration de l’artisanat de vannerie par l’association l’après-midi du samedi (parc du musée).

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr Maison Renaissance à rez-de-chaussée et deux étages, avec deux cours, la première ouvrant sur les cloîtres, la seconde étant une cour de récréation. Au rez-de-chaussée, grande salle qui servait de réfectoire. Escalier Renaissance. La maison appartenait au président Dumas, du parlement de Bordeaux, lorsque Louis XIII y fut reçu lors de son passage à Brive.

