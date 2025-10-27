Conférence et Diaporama Des Flamants et des Hommes Eyragues
Conférence et Diaporama Des Flamants et des Hommes Eyragues lundi 27 octobre 2025.
Conférence et Diaporama Des Flamants et des Hommes
Lundi 27 octobre 2025 à partir de 20h30. Salle Baudile Lagnel Eyragues Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-27 20:30:00
Conférence et Diaporama
Conférence et Diaporama par Jean-Emmanuel Roché,
Consultant en environnement. .
Salle Baudile Lagnel Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 82 32
English :
Conference and slide show
German :
Vortrag und Diashow
Italiano :
Conferenza e proiezione di diapositive
Espanol :
Conferencia y proyección de diapositivas
