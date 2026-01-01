Conférence et Diaporama Les Origines de la Saint Bonnet

Lundi 26 janvier 2026 à partir de 20h30. Salle Baudile Lagnel Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 20:30:00

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Conférence et Diaporama par l’association Li Vihado.

Conférence et Diaporama Les Origines de la Saint Bonnet par Guillaume Véran (Historien local).

Conférence à la Salle Baudile Lagnel. .

Salle Baudile Lagnel Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 82 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference and slide show by the Li Vihado association.

L’événement Conférence et Diaporama Les Origines de la Saint Bonnet Eyragues a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence