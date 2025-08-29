CONFÉRENCE ET EXPOSITION Ô DE L’ART Abeilhan

L’atelier-galerie Ô de l’art, à Abeilhan, a le plaisir de vous inviter à un débat-conférence autour de l’Art Brut et Singulier, par Jeanine Rivais, célèbre critique d’art le vendredi 29 août à 18 h.

et vernissage, à 19h, de sa deuxième exposition collective (du 29 août au 19 septembre), en présence des artistes Nancy Cardinal, Virginie Chomette, Bernard Le Nen, Annie-Gabrielle Mallet, Michel Smolec, Sandrine Vachon Thiébaut, qui seront tous présents et pourront vous parler de leur travail. .

Impasse César Franck Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 01 76 13 67

English :

The Ô de l’art studio-gallery, in Abeilhan, is pleased to invite you to a talk on Art Brut et Singulier by renowned art critic Jeanine Rivais on Friday August 29 at 6 pm.

and vernissage, at 7pm, of its second group show, in the presence of artists Nancy Cardinal, Virginie Chomette, Bernard Le Nen, Annie-Gabrielle Mallet, Michel Smolec, sandrine Vachon Thiébaut.

German :

Die Atelier-Galerie Ô de l’art in Abeilhan freut sich, Sie am Freitag, den 29. August um 18 Uhr zu einem Vortrag und einer Diskussion über die Art Brut et Singulier der bekannten Kunstkritikerin Jeanine Rivais einzuladen.

und um 19 Uhr die Vernissage seiner zweiten Gruppenausstellung in Anwesenheit der Künstler Nancy Cardinal, Virginie Chomette, Bernard Le Nen, Annie-Gabrielle Mallet, Michel Smolec und Sandrine Vachon Thiébaut.

Italiano :

La galleria-studio Ô de l’art, ad Abeilhan, è lieta di invitarvi a un dibattito e a una conferenza sull’Art Brut et Singulier, a cura della rinomata critica d’arte Jeanine Rivais, venerdì 29 agosto alle ore 18.00.

e all’inaugurazione della seconda mostra collettiva alle 19.00, con gli artisti Nancy Cardinal, Virginie Chomette, Bernard Le Nen, Annie-Gabrielle Mallet, Michel Smolec e Sandrine Vachon Thiébaut.

Espanol :

El estudio-galería Ô de l’art, en Abeilhan, tiene el placer de invitarle a un debate y una charla sobre Art Brut et Singulier, a cargo de la célebre crítica de arte Jeanine Rivais, el viernes 29 de agosto a las 18.00 h.

y a la inauguración de su segunda exposición colectiva, a las 19.00 h, con los artistas Nancy Cardinal, Virginie Chomette, Bernard Le Nen, Annie-Gabrielle Mallet, Michel Smolec y Sandrine Vachon Thiébaut.

