Conférence et installation culinaire Excideuil

Conférence et installation culinaire
8-10 Rue Jean Chavoix Excideuil Dordogne
Dans le cadre de la France Design Week Lou Leygnac
« Une immersion dans le parcours singulier de Lou Leygnac, à la croisée du design, de l’artisanat et du textile. Elle partagera ses projets actuels, ses collaborations et sa vision du design comme levier de transformation écologique et culturelle.
La soirée se clôturera par une installation culinaire en lien avec son univers créatif. » .
English : Conférence et installation culinaire
As part of France Design Week Lou Leygnac
An immersion in Lou Leygnac?s singular journey, at the crossroads of design, crafts and textiles. The evening will close with a culinary installation linked to her creative universe.
German : Conférence et installation culinaire
Im Rahmen der France Design Week Lou Leygnac
Ein Eintauchen in den einzigartigen Werdegang von Lou Leygnac, an der Schnittstelle von Design, Handwerk und Textilien. Der Abend endet mit einer kulinarischen Installation in Verbindung mit ihrem kreativen Universum.
Italiano :
Nell’ambito della Settimana del design francese Lou Leygnac:
Un’immersione nella singolare carriera di Lou Leygnac, all’incrocio tra design, artigianato e tessile. La serata si concluderà con un’installazione culinaria legata al suo universo creativo.
Espanol : Conférence et installation culinaire
En el marco de la France Design Week Lou Leygnac
Una inmersión en la singular trayectoria de Lou Leygnac, en la encrucijada del diseño, la artesanía y el textil. La velada se cerrará con una instalación culinaria vinculada a su universo creativo.
