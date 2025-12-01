Conférence et lancement du livre de Brice Dellsperger Troyes

Conférence et lancement du livre de Brice Dellsperger

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

L’artiste reviendra sur son parcours et les grands axes de son œuvre sa relation au cinéma, sa manière de détourner ses codes, mais aussi les questions d’identité et de genres qui traversent son travail. Une rencontre intéressante pour mieux comprendre son univers et échanger directement avec lui.



Médiathèque Jacques Chirac Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

