Conférence et lecture de paysage- L’eau dans tous ses états et Salle Fernand Magnan Valdrôme

Conférence et lecture de paysage- L’eau dans tous ses états

et Salle Fernand Magnan Pont de la Drôme Valdrôme Drôme

Début : 2025-11-01 14:30:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

A 14h30; lecture de paysage en bord de rivière. RDV sur Pont la Drôme, rive droite, en dessous des Garants.

Suivi à 16h par une conférence d’Olivier Bielakoff du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et une présentation de la loi sur l’eau..

+33 6 16 97 59 65

English :

At 2:30pm; landscape reading along the river. RDV on Pont la Drôme, right bank, below Les Garants.

Followed at 4pm by a talk by Olivier Bielakoff of the Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, and a presentation on water law.

German :

Um 14:30 Uhr: Landschaftslesung am Flussufer. Treffpunkt: Pont la Drôme, rechtes Ufer, unterhalb von Les Garants.

Um 16 Uhr folgt ein Vortrag von Olivier Bielakoff vom Syndicat Mixte de la Rivière Drôme und eine Präsentation des Wassergesetzes.

Italiano :

Alle 14.30; lettura del paesaggio lungo il fiume. Punto d’incontro a Pont la Drôme, sulla riva destra, sotto Les Garants.

Alle 16, Olivier Bielakoff del Syndicat Mixte de la Rivière Drôme parlerà della legge sull’acqua.

Espanol :

A las 14.30 h; lectura de paisajes a lo largo del río. Punto de encuentro en Pont la Drôme, en la orilla derecha, bajo Les Garants.

A las 16:00 h, Olivier Bielakoff, del Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, hablará sobre la ley del agua.

