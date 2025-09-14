CONFÉRENCE ET LECTURES INDIVIDUELLES À LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES AKASHIQUES ORENDA SOMA L’Isle-en-Dodon

CONFÉRENCE ET LECTURES INDIVIDUELLES À LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES AKASHIQUES ORENDA SOMA L’Isle-en-Dodon dimanche 14 septembre 2025.

CONFÉRENCE ET LECTURES INDIVIDUELLES À LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES AKASHIQUES

ORENDA SOMA 671 Chemin des Escarbilles L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Les Archives Akashiques sont considérées comme la mémoire vibratoire de l’univers, une bibliothèque énergétique qui conserve l’histoire de chaque être, de chaque lieu, de chaque intention.

Animé par Frédéric Safont.

Au cours de cette conférence, nous vous invitons à explorer

– Ce que sont les Archives Akashiques et depuis quand elles sont utilisées

– Comment s’y connecter et ce que l’on peut y découvrir sur notre âme et notre chemin de vie

– Les informations que l’on peut y recevoir sur les lieux, les blocages, les potentiels de guérison et d’évolution

Un temps sera réservé pour répondre aux questions des participant(e)s.

À l’issue de la conférence, pour celles et ceux qui le souhaitent, une lecture individuelle en format découverte (20 min) sera proposée, pour vivre cette expérience subtile et en ressentir la vibration. 15 .

English :

The Akashic Records are considered the vibratory memory of the universe, an energetic library that preserves the history of every being, every place, every intention.

Hosted by Frédéric Safont.

German :

Das Akasha-Archiv wird als das Schwingungsgedächtnis des Universums betrachtet, eine energetische Bibliothek, die die Geschichte jedes Wesens, jedes Ortes und jeder Absicht aufbewahrt.

Moderiert von Frédéric Safont.

Italiano :

I Registri Akashici sono considerati la memoria vibratoria dell’universo, una biblioteca energetica che conserva la storia di ogni essere, di ogni luogo e di ogni intenzione.

Ospitato da Frédéric Safont.

Espanol :

Los Registros Akáshicos se consideran la memoria vibratoria del universo, una biblioteca energética que conserva la historia de cada ser, cada lugar y cada intención.

Presentado por Frédéric Safont.

