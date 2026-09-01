Conférence et méditations Haguenau
jeudi 24 septembre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Conférence et méditations
7 Rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24 21:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Différents thèmes spirituels, philosophiques seront abordés suivis par un temps de méditation.
Différents thèmes spirituels, philosophiques seront abordés suivis par un temps de méditation.
Panier à la sortie .
7 Rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 50 99 44 haguenau@ciag-france.fr
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English :
Various spiritual and philosophical topics will be discussed, followed by a time for meditation.
L’événement Conférence et méditations Haguenau a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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