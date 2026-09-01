Informations pratiques

Haguenau

Conférence et méditations

7 Rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24 21:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Différents thèmes spirituels, philosophiques seront abordés suivis par un temps de méditation.

Différents thèmes spirituels, philosophiques seront abordés suivis par un temps de méditation.

Panier à la sortie .

7 Rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 50 99 44 haguenau@ciag-france.fr

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English :

Various spiritual and philosophical topics will be discussed, followed by a time for meditation.

L’événement Conférence et méditations Haguenau a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau