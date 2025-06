Conférence et observation astronomie – Le Theil Val-au-Perche 20 juin 2025 21:00

Orne

Conférence et observation astronomie Le Theil Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne Val-au-Perche Orne

Début : 2025-06-20 21:00:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Rendez-vous astronomie avec Michaël Leblanc, notre astronome de choix pour une observation du ciel sur le thème « Tout le ciel avec le Télescope James Webb »

Participation libre.

Le Theil Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne

Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 13 13 54 55 pole.culturel@lefoyertheillois.org

English : Conférence et observation astronomie

Rendez-vous astronomie: with Michaël Leblanc, our astronomer of choice, for a sky observation on the theme « All the sky with the James Webb Telescope »

Free admission.

German :

Astronomie-Treff: mit Michaël Leblanc, unserem Wahl-Astronomen, für eine Himmelsbeobachtung zum Thema « Der ganze Himmel mit dem James-Webb-Teleskop »

Teilnahme frei.

Italiano :

Appuntamento con l’astronomia: con Michaël Leblanc, il nostro astronomo di fiducia, per un’osservazione del cielo sul tema « Tutto il cielo con il James Webb Telescope »

Ingresso libero.

Espanol :

Cita con la astronomía: con Michaël Leblanc, nuestro astrónomo de cabecera, para una observación del cielo sobre el tema « Todo el cielo con el telescopio James Webb »

Entrada gratuita.

