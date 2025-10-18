Conférence et partage: en terre du Kreizh Breizh Maison Bleue Spézet
Conférence et partage: en terre du Kreizh Breizh Maison Bleue Spézet samedi 18 octobre 2025.
Conférence et partage: en terre du Kreizh Breizh
Maison Bleue Médiathèque de Spézet Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 17:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Conférence et partage: en terre du Kreizh Breizh par Sylvie Bages, auteur de la biographie jeunesse un érudit en Terre du milieu
> samedi 18 octobre à 17h
> A la maison bleue de Spézet
> entrée libre
Renseignements 02 98 93 95 09 ou bibliotheque.spezet@orange.fr .
Maison Bleue Médiathèque de Spézet Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 95 09
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence et partage: en terre du Kreizh Breizh Spézet a été mis à jour le 2025-10-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou