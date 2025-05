Conférence et présentation du livre de Malek Abbou Les labyrinthes – Chartres, 17 mai 2025 15:00, Chartres.

À l’occasion de l’exposition Labyrinthes, qui se tient actuellement au musée des Beaux-Arts, Malek Abbou, essayiste et romancier, y présentera samedi 17 mai son ouvrage intitulé « Labyrinthes ». Le premier consacré, avec une telle ampleur, à ce motif universel et intemporel.

Sur réservation. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces. EUR.

27 Cloître Notre-Dame

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

To coincide with the Labyrinths exhibition currently on show at the Musée des Beaux-Arts, essayist and novelist Malek Abbou will present his book « Labyrinths » on Saturday May 17. The first book of its kind to be devoted to this universal, timeless motif.

German :

Anlässlich der Ausstellung Labyrinthe, die derzeit im Musée des Beaux-Arts stattfindet, wird der Essayist und Romancier Malek Abbou am Samstag, den 17. Mai, dort sein Buch Labyrinthe vorstellen. Es ist das erste, das sich in diesem Umfang diesem universellen und zeitlosen Motiv widmet.

Italiano :

In concomitanza con la mostra sui Labirinti attualmente in corso al Musée des Beaux-Arts, il saggista e romanziere Malek Abbou presenterà il suo libro « Labirinti » sabato 17 maggio. Si tratta del primo libro su questo motivo universale e senza tempo ad essere pubblicato su una scala così vasta.

Espanol :

Coincidiendo con la exposición Laberintos, actualmente en el Museo de Bellas Artes, el ensayista y novelista Malek Abbou presentará el sábado 17 de mayo su libro « Laberintos ». Es el primer libro sobre este motivo universal e intemporal que se publica a tan gran escala.

