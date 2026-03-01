CONFÉRENCE ET PROJECTION Le Boulou

CONFÉRENCE ET PROJECTION

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

VI èmes Rencontres Culturelles, Républicaines du 26 Février au 28 Mars 2026

Dans les Pas des Résistances L’Ecole et l’Enfant Seconde République Espagnole

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 44 76 39 20

English :

VI èmes Rencontres Culturelles, Républicaines from February 26th to March 28th 2026

In the Footsteps of the Resistance School and Child ? Second Spanish Republic

