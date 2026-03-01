CONFÉRENCE ET PROJECTION Le Boulou
VI èmes Rencontres Culturelles, Républicaines du 26 Février au 28 Mars 2026
Dans les Pas des Résistances L’Ecole et l’Enfant Seconde République Espagnole
4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 44 76 39 20
English :
VI èmes Rencontres Culturelles, Républicaines from February 26th to March 28th 2026
In the Footsteps of the Resistance School and Child ? Second Spanish Republic
