Conférence et projection bourg Saint-Martin-de-Fressengeas
Conférence et projection bourg Saint-Martin-de-Fressengeas samedi 25 avril 2026.
Conférence et projection
bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le maquis des Merles qui étaient-ils ? Quelle organisation ? Quel(s) campement(s) ?
Conférence par Jean-Michel Lahieyte
Mémoires en film Gilberte Mazière, un film documentaire de Simon Bourdeillette .
bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 74 49 95 aacsm@outlook.fr
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English : Conférence et projection
L’événement Conférence et projection Saint-Martin-de-Fressengeas a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère