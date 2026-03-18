Conférence et projection bourg Saint-Martin-de-Fressengeas

Conférence et projection

bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le maquis des Merles qui étaient-ils ? Quelle organisation ? Quel(s) campement(s) ?

Conférence par Jean-Michel Lahieyte

Mémoires en film Gilberte Mazière, un film documentaire de Simon Bourdeillette .

bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 74 49 95 aacsm@outlook.fr

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English : Conférence et projection

L’événement Conférence et projection Saint-Martin-de-Fressengeas a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère