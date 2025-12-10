Conférence et prsénetation du livre de Peio Monteano Les navarrais que l’Espagne n’a pas pu conquérir Mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry

Conférence et prsénetation du livre de Peio Monteano Les navarrais que l’Espagne n’a pas pu conquérir

Mairie Ancienne salle du conseil municipale Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Auteur, historien, archiviste et sociologue, Peio Monteano présente ici son nouveau livre. Il y retrace la tentative de conquête par l’espagne, de ce qui deviendra la Basse-Navarre, ebntre les années 1512 et 1529.

Conférence en espagnol, traduction simultanée en français.

Peio Monteado publie aux éditions Mintzoa […] un livre qui raconte comment les Bas-Navarrais ont

réussi à expulser en 1527 les restes de l’autorité espagnole du Nord d’Orreaga/Roncevaux. Peio Monteano (Villava-Atarrabia) revient avec un nouveau titre en libraire. Son essai, édité par Mintzoa, aborde la situation en Basse-Navarre de 1512 à 1529 pour rappeler qu’il y a une Navarre qui n’est pas l’Espagne et des Navarrais qui ne sont pas Espagnols. Et ce n’est pas pour Les Navarrais que l’Espagne n’a pas pu conquérir cela qu’ils sont moins Navarrais, même s’ils ont été absorbés par la France. .

Mairie Ancienne salle du conseil municipale Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 62 23 22

English : Conférence et prsénetation du livre de Peio Monteano Les navarrais que l’Espagne n’a pas pu conquérir

L’événement Conférence et prsénetation du livre de Peio Monteano Les navarrais que l’Espagne n’a pas pu conquérir Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Pays Basque