Conférence et récital de piano Loches

Conférence et récital de piano

5 Rue de Maussabre Loches Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Conférence de Régis Pasquier et récital de piano de Jean-Michel Kim.

Possibilité d’assister également aux masterclass et aux restitutions du 6 au 9 mars.

Réservation obligatoire.

5 Rue de Maussabre Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 73 01 31

English :

Lecture by Régis Pasquier and piano recital by Jean-Michel Kim.

Possibility of attending masterclasses and restitutions from March 6 to 9.

Reservations required.

