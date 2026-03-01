Conférence et récital de piano Loches
Conférence et récital de piano Loches jeudi 5 mars 2026.
Conférence et récital de piano
5 Rue de Maussabre Loches Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Conférence de Régis Pasquier et récital de piano de Jean-Michel Kim.
Possibilité d’assister également aux masterclass et aux restitutions du 6 au 9 mars.
Réservation obligatoire.
5 Rue de Maussabre Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 73 01 31
English :
Lecture by Régis Pasquier and piano recital by Jean-Michel Kim.
Possibility of attending masterclasses and restitutions from March 6 to 9.
Reservations required.
