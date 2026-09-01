Informations pratiques

Louviers

Conférence et rencontre autour de l’autel marial – Journées européennes du patrimoine

Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée propose une rencontre avec Jean Pierre Girault, membre de l’association La Clef de Voute, autour du retable consacré à la vie de la Vierge. Il donnera, aux visiteurs toutes les clefs pour comprendre cette œuvre sculptée du 16e siècle. Un bon moyen de découvrir ou redécouvrir le patrimoine lovérien ! .

Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers 27400 Eure Normandie +33 2 32 09 58 55

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English : Conférence et rencontre autour de l’autel marial – Journées européennes du patrimoine

L’événement Conférence et rencontre autour de l’autel marial – Journées européennes du patrimoine Louviers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Seine Eure