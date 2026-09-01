Conférence et rencontre avec Philippe Guesdon – Journées européennes du patrimoine Louviers
samedi 19 septembre 2026 · Louviers
Informations pratiques
Louviers
Conférence et rencontre avec Philippe Guesdon – Journées européennes du patrimoine
Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les visiteurs sont invités à venir échanger avec l’artiste Philippe Guesdon, dont le Musée de Louviers présente actuellement le travail. Le moment idéal pour connaître les secrets de création de l’artiste ! .
Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers 27400 Eure Normandie +33 2 32 09 58 55
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English : Conférence et rencontre avec Philippe Guesdon – Journées européennes du patrimoine
L’événement Conférence et rencontre avec Philippe Guesdon – Journées européennes du patrimoine Louviers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Seine Eure
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