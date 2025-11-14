Conférence et rencontre inspirante : Se reconvertir dans l’industrie, pourquoi pas moi ? Agence SAVERNE Saverne

Conférence et rencontre inspirante : Se reconvertir dans l'industrie, pourquoi pas moi ? Vendredi 14 novembre, 13h00 Agence SAVERNE

Début : 2025-11-14T13:00:00+01:00 – 2025-11-14T13:30:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’industrie, qui met cette année l’accent sur la féminisation des métiers, nous vous proposons une RENCONTRE INSPIRANTE sur le thème : Se reconvertir dans l’industrie, pourquoi pas moi ? Etes-vous prêt à casser les clichés ? Venez découvrir des métiers porteurs, des possibilités de reconversion, et l’offre locale de formation. Venez à la rencontre de femmes et d’hommes qui témoigneront de leur parcours concret et inspirant dans l’industrie.

Agence SAVERNE 67700 Saverne

