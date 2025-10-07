Conférence et rencontre Planète autisme Maison Relais Santé Valence
Conférence et rencontre Planète autisme Maison Relais Santé Valence mardi 7 octobre 2025.
Conférence et rencontre Planète autisme
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme
Début : 2025-10-07 19:00:00
fin : 2025-10-07 21:30:00
2025-10-07 2025-12-11
Deux rencontres et conférences vous attendent !
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr
English :
Two meetings and conferences await you!
German :
Zwei Treffen und Konferenzen warten auf Sie!
Italiano :
Due incontri e conferenze vi aspettano!
Espanol :
Le esperan dos reuniones y conferencias
