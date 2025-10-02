Conférence et repas au Colibri Duravel
Conférence et repas au Colibri Duravel jeudi 2 octobre 2025.
Conférence et repas au Colibri
48 route de Vire Duravel Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Michel Reigne, ingénieur agronome et consultant en agriculture biologique donnera une conférence, intitulée « Utiliser la biodiversité pour produire des fruits ».
A l’issue de la conférence vous pourrez acheter les produits Bio de Michel ( les vergers de Jeanne) pommes, pruneaux, jus de pomme, cidre, compote …
La soirée s’achèvera sur un repas:
Verre de cidre ou jus de pomme bio
Planche fromage charcuterie
Crumble aux pommes bio
Réservation obligatoire
48 route de Vire Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 38 67 54 26
English :
Michel Reigne, agricultural engineer and organic farming consultant, will be giving a talk entitled « Using biodiversity to produce fruit ».
After the talk, you can buy Michel’s organic products (Jeanne’s orchards): apples, prunes, apple juice, cider, compote…
The evening will end with a meal:
Glass of cider or organic apple juice
Cheese and charcuterie board
Organic apple crumble
Reservations required
German :
Michel Reigne, Agraringenieur und Berater für biologische Landwirtschaft, hält einen Vortrag mit dem Titel: « Die Biodiversität nutzen, um Obst zu produzieren ».
Im Anschluss an den Vortrag können Sie Michels Bioprodukte (les vergers de Jeanne) kaufen: Äpfel, Pflaumen, Apfelsaft, Cidre, Kompott …
Der Abend endet mit einem Essen:
Ein Glas Cidre oder Bio-Apfelsaft
Käse- und Wurstplatte
Crumble mit Bio-Apfel
Reservierung erforderlich
Italiano :
Michel Reigne, ingegnere agrario e consulente in agricoltura biologica, terrà una conferenza dal titolo « Usare la biodiversità per produrre frutta ».
Dopo l’intervento, sarà possibile acquistare i prodotti biologici di Michel (i frutteti di Jeanne): mele, prugne, succo di mela, sidro, composta, ecc.
La serata si concluderà con un pasto:
Bicchiere di sidro o di succo di mela biologico
Tagliere di formaggi e salumi
Crumble di mele biologico
Prenotazione obbligatoria
Espanol :
Michel Reigne, ingeniero agrónomo y asesor de agricultura ecológica, dará una charla titulada « Utilizar la biodiversidad para producir fruta ».
Tras la charla, podrá comprar los productos ecológicos de Michel (huertos de Jeanne): manzanas, ciruelas pasas, zumo de manzana, sidra, compota, etc.
La velada terminará con una comida:
Vaso de sidra o zumo de manzana ecológico
Tabla de quesos y embutidos
Crumble de manzana ecológica
Reserva obligatoria
