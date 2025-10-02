Conférence et repas au Colibri Duravel

Conférence et repas au Colibri Duravel jeudi 2 octobre 2025.

Conférence et repas au Colibri

48 route de Vire Duravel Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Début : 2025-10-02 19:30:00

2025-10-02

Michel Reigne, ingénieur agronome et consultant en agriculture biologique donnera une conférence, intitulée « Utiliser la biodiversité pour produire des fruits ».

A l’issue de la conférence vous pourrez acheter les produits Bio de Michel ( les vergers de Jeanne) pommes, pruneaux, jus de pomme, cidre, compote …

La soirée s’achèvera sur un repas:

Verre de cidre ou jus de pomme bio

Planche fromage charcuterie

Crumble aux pommes bio

Réservation obligatoire

48 route de Vire Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 38 67 54 26

English :

Michel Reigne, agricultural engineer and organic farming consultant, will be giving a talk entitled « Using biodiversity to produce fruit ».

After the talk, you can buy Michel’s organic products (Jeanne’s orchards): apples, prunes, apple juice, cider, compote…

The evening will end with a meal:

Glass of cider or organic apple juice

Cheese and charcuterie board

Organic apple crumble

Reservations required

German :

Michel Reigne, Agraringenieur und Berater für biologische Landwirtschaft, hält einen Vortrag mit dem Titel: « Die Biodiversität nutzen, um Obst zu produzieren ».

Im Anschluss an den Vortrag können Sie Michels Bioprodukte (les vergers de Jeanne) kaufen: Äpfel, Pflaumen, Apfelsaft, Cidre, Kompott …

Der Abend endet mit einem Essen:

Ein Glas Cidre oder Bio-Apfelsaft

Käse- und Wurstplatte

Crumble mit Bio-Apfel

Reservierung erforderlich

Italiano :

Michel Reigne, ingegnere agrario e consulente in agricoltura biologica, terrà una conferenza dal titolo « Usare la biodiversità per produrre frutta ».

Dopo l’intervento, sarà possibile acquistare i prodotti biologici di Michel (i frutteti di Jeanne): mele, prugne, succo di mela, sidro, composta, ecc.

La serata si concluderà con un pasto:

Bicchiere di sidro o di succo di mela biologico

Tagliere di formaggi e salumi

Crumble di mele biologico

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Michel Reigne, ingeniero agrónomo y asesor de agricultura ecológica, dará una charla titulada « Utilizar la biodiversidad para producir fruta ».

Tras la charla, podrá comprar los productos ecológicos de Michel (huertos de Jeanne): manzanas, ciruelas pasas, zumo de manzana, sidra, compota, etc.

La velada terminará con una comida:

Vaso de sidra o zumo de manzana ecológico

Tabla de quesos y embutidos

Crumble de manzana ecológica

Reserva obligatoria

