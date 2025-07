Conférence et séance de dédicace: « Le management en schémas » par Marc Beretta HEC Alumni Paris

Conférence et séance de dédicace HEC Alumni: « Le management en schémas » par Marc Beretta

Le 30 septembre 2025 à 8h00.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la séance de dédicace du dernier livre de Marc Beretta, « Le management en schémas ».

Marc Beretta nous fera l’honneur en première partie de nous partager ses réflexions et ses insights sur le management moderne, illustrés par des schémas innovants. C’est une occasion exceptionnelle de rencontrer l’auteur et de s’immerger dans les concepts qui font de son ouvrage une référence incontournable.

Marc Beretta, Professeur Franco-Irlandais Affilié et Directeur Académique de programmes Executives à HEC Paris et certifié Master Coach (MCC) par la Fédération Internationale de Coaching (ICF), a accompagné et formé des cadres et des dirigeants à l’international depuis plus de 20 ans après une belle expérience managériale « terrain » (Arthur Andersen, LVMH). Membre du corps professoral de TRIUM Global Executive MBA (HEC Paris, NYU, LSE), il est aussi le Dirigeant Fondateur d’Inis alga, un cabinet international de coaching, et d’ANAILIS, l’école de coaching internationale qui associe Leadership, Coaching et Mindfulness. Il est instructeur de méditation de pleine conscience (MBSR), et a écrit Leadership Landmarks (LID Publishing, 2024) sur les vulnérabilités des Dirigeants qui a été sélectionné par The Institute of Leadership (IOL) parmi les 10 meilleurs livres de Leadership de 2024.

Dans Le management en schémas (Ellipses, 2025), il partage l’essentiel du management sous un format original et didactique : du contenu pour enrichir la réflexion et ajuster, le cas échéant, les actions à mener sur la page de gauche, et un schéma correspondant pour visualiser et se remémorer les messages clés sur la page de droite. Cet ouvrage est destiné aux managers, expérimentés ou non, mais aussi aux étudiants (Grande Ecole, MBA, EMBA).

Cet événement unique débutera par un petit déjeuner d’accueil à partir de 8h, où vous pourrez échanger autour d’une tasse de café et de viennoiseries (la participation de 5€ contribue à ce moment convivial). La conférence débutera à 8h30.

Ne manquez pas cette matinée enrichissante, qui promet d’être à la fois inspirante et conviviale. Nous espérons vous voir nombreux pour célébrer ensemble la sortie de ce livre remarquable !

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris