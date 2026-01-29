Conférence et séance de sophrologie Le sommeil, c’est la santé ! Salle Polyvalente Saint-Rémy-Boscrocourt
Conférence et séance de sophrologie Le sommeil, c’est la santé !
Salle Polyvalente 8 Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04 12:00:00
2026-03-04
Gratuit Inscription obligatoire auprès des agents de d’O2S
Conférence de 2h sur le sommeil (comprendre le fonctionnement du sommeil pour mieux appréhender les effets liés à l’âge, connaître les conseils et astuces pour faire face aux difficultés, découvrir les différences entre les difficultés passagères normales et les pathologies liées au sommeil…), qui sera suivie de 6 séances d’1h de sophrologie.
Conférence mercredi 4 mars 2026 de 10h à 12h.
Séances de sophrologie les mercredis de 10h à 11h15 du 18 mars au 22 avril 2026.
Les personnes âgées de 55 ans et plus.
Pour les séances de sophrologie, priorité sera donnée aux personnes ayant assisté à la conférence. .
Salle Polyvalente 8 Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr
