Conférence et séance de sophrologie Le sommeil, c’est la santé ! Salle Polyvalente Saint-Rémy-Boscrocourt

Conférence et séance de sophrologie Le sommeil, c’est la santé !

Salle Polyvalente 8 Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Gratuit Inscription obligatoire auprès des agents de d’O2S

Conférence de 2h sur le sommeil (comprendre le fonctionnement du sommeil pour mieux appréhender les effets liés à l’âge, connaître les conseils et astuces pour faire face aux difficultés, découvrir les différences entre les difficultés passagères normales et les pathologies liées au sommeil…), qui sera suivie de 6 séances d’1h de sophrologie.

Quand ?

Conférence mercredi 4 mars 2026 de 10h à 12h.

Séances de sophrologie les mercredis de 10h à 11h15 du 18 mars au 22 avril 2026.

Pour qui ?

Les personnes âgées de 55 ans et plus.

Pour les séances de sophrologie, priorité sera donnée aux personnes ayant assisté à la conférence. .

Salle Polyvalente 8 Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence et séance de sophrologie Le sommeil, c’est la santé !

L’événement Conférence et séance de sophrologie Le sommeil, c’est la santé ! Saint-Rémy-Boscrocourt a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers