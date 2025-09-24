Conférence et séance dédicace, Paul Mougenot, à Charmes Charmes

Charmes Aisne

M. Paul MOUGENOT, élu départemental et auteur, donnera une conférence le

mercredi 24 septembre 2025 à 18 h 30 à la bibliothèque de Charmes, à l’occasion de la parution de son ouvrage Paul DOUMER. Cet événement littéraire, très attendu par les passionnés de lecture, s’annonce comme un moment riche en découvertes et en échanges.

Cette rencontre rassemblera auteurs, lecteurs et membres de la communauté pour célébrer la sortie de ce nouvel ouvrage, qui promet de captiver l’imagination des lecteurs.

Le public aura l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec M. Paul MOUGENOT, d’assister à des discussions enrichissantes et de participer à une séance de dédicaces.

Ce rendez-vous convivial et culturel sera une belle occasion de renforcer les liens entre la communauté locale et le monde littéraire, tout en mettant en valeur le rôle essentiel des bibliothèques comme lieux de partage et de découverte. 0 .

Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 23 09 mairie-charmes@wanadoo.fr

