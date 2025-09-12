Conférence Et si nos mots façonnaient nos relations ? Salle de l’Agora Lacq

Conférence Et si nos mots façonnaient nos relations ? Salle de l’Agora Lacq vendredi 12 septembre 2025.

Avec Cinthya Arenas, docteure en Sciences du Langage, experte en communication.

Un voyage autour des mots les mots qui abîment et ceux qui protègent. Comment mieux les utiliser en restant authentiques. .

