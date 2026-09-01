Conférence – Et si nos paysages devenaient notre meilleure réponse au changement climatique? Anould
samedi 19 septembre 2026 · Anould
Informations pratiques
Anould
Conférence – Et si nos paysages devenaient notre meilleure réponse au changement climatique?
Anould Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 19:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des portes ouvertes des fermes Bleu vert Vosges, le Jardin de l’Humus a l’immense plaisir de recevoir Mr Hervé Coves, agronome, pour une conférence « Et si nos paysages devenaient notre meilleure réponse au changement climatique? »
Un très grand moment en perspective !Tout public
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Anould 88650 Vosges Grand Est +33 7 69 27 03 91
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English :
On the occasion of the Bleu Vert Vosges farms’ open house, the Jardin de l’Humus is delighted to welcome Mr. Hervé Coves, an agronomist, for a lecture titled “What if our landscapes became our best response to climate change?”
It promises to be a truly wonderful event!
L’événement Conférence – Et si nos paysages devenaient notre meilleure réponse au changement climatique? Anould a été mis à jour le 2026-09-05 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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