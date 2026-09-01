Informations pratiques

Anould

Conférence – Et si nos paysages devenaient notre meilleure réponse au changement climatique?

Anould Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des portes ouvertes des fermes Bleu vert Vosges, le Jardin de l’Humus a l’immense plaisir de recevoir Mr Hervé Coves, agronome, pour une conférence « Et si nos paysages devenaient notre meilleure réponse au changement climatique? »

Un très grand moment en perspective !Tout public

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Anould 88650 Vosges Grand Est +33 7 69 27 03 91

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English :

On the occasion of the Bleu Vert Vosges farms’ open house, the Jardin de l’Humus is delighted to welcome Mr. Hervé Coves, an agronomist, for a lecture titled “What if our landscapes became our best response to climate change?”

It promises to be a truly wonderful event!

L’événement Conférence – Et si nos paysages devenaient notre meilleure réponse au changement climatique? Anould a été mis à jour le 2026-09-05 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES