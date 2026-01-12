Conférence Et si nous parlions de la Résistance dans la Double ?

place du champs de foire Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Vendredi 16 janvier, conférence Et si nous parlions de résistance dans la Double ? organisée par l’Enthro Pot’Café

Conférence présentée par Patrice Rolli (anthropologue historien) et Jean-Paul Bourrut-Lacouture (récit de vie) à 18h au restaurant Le Régal des Dieux.

Entrée au chapeau.

Vendredi 16 janvier, conférence Et si nous parlions de résistance dans la Double ? organisée par l’Enthro Pot’Café

Conférence présentée par Patrice Rolli (anthropologue historien) et Jean-Paul Bourrut-Lacouture (récit de vie) à 18h au restaurant Le Régal des Dieux.

Entrée au chapeau.

Sur réservation au 06 32 88 43 35 ou 06 25 17 02 78 .

place du champs de foire Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 17 02 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Et si nous parlions de la Résistance dans la Double ?

Friday January 16, conference Et si nous parlions de résistance dans la Double? organized by Enthro Pot’Café

Conference presented by Patrice Rolli (anthropologist and historian) and Jean-Paul Bourrut-Lacouture (life story) at 6pm at Le Régal des Dieux restaurant.

Admission by hat.

L’événement Conférence Et si nous parlions de la Résistance dans la Double ? Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-01-10 par Val de Dronne