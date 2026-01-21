Conférence Et si on commençait par se foutre la paix Yoko’s Moulins
Conférence Et si on commençait par se foutre la paix Yoko’s Moulins jeudi 19 février 2026.
Conférence Et si on commençait par se foutre la paix
Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19 21:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Conférence interactive sur le développement personnel animée par Vanessa Marette
.
Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 69 99 26 yokos97rueallier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Interactive conference on personal development hosted by Vanessa Marette
L’événement Conférence Et si on commençait par se foutre la paix Moulins a été mis à jour le 2026-01-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région