Conférence Et si on commençait par se foutre la paix Yoko's Moulins jeudi 19 février 2026.

Yoko's 97 rue d'Allier Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19 21:00:00

2026-02-19

Conférence interactive sur le développement personnel animée par Vanessa Marette
+33 7 85 69 99 26  yokos97rueallier@gmail.com

English :

Interactive conference on personal development hosted by Vanessa Marette

