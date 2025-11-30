Conférence Et si vos cheveux parlaient de vous ?

Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 11:30:00

2025-11-30

Et si vos cheveux pouvaient raconter votre histoire ?

Ils sont bien plus qu’une simple apparence…

Ils traduisent vos sentiments, votre énergie, votre état d’esprit.

.

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 29 01 78

English :

What if your hair could tell your story?

It’s much more than just your appearance…

It conveys your feelings, your energy, your state of mind.

German :

Was wäre, wenn Ihr Haar Ihre Geschichte erzählen könnte?

Sie sind viel mehr als nur ein Anblick…

Sie spiegeln Ihre Gefühle, Ihre Energie und Ihren Gemütszustand wider.

Italiano :

E se i vostri capelli potessero raccontare la vostra storia?

Sono molto più che un semplice aspetto…

Riflettono i vostri sentimenti, la vostra energia, il vostro stato d’animo.

Espanol :

¿Y si tu pelo pudiera contar tu historia?

Es mucho más que tu aspecto…

Refleja tus sentimientos, tu energía, tu estado de ánimo.

