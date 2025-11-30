Conférence Et si vos cheveux parlaient de vous ? Bas-en-Basset
Conférence Et si vos cheveux parlaient de vous ? Bas-en-Basset dimanche 30 novembre 2025.
Conférence Et si vos cheveux parlaient de vous ?
Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 11:30:00
Date(s) :
2025-11-30
Et si vos cheveux pouvaient raconter votre histoire ?
Ils sont bien plus qu’une simple apparence…
Ils traduisent vos sentiments, votre énergie, votre état d’esprit.
.
Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 29 01 78
English :
What if your hair could tell your story?
It’s much more than just your appearance…
It conveys your feelings, your energy, your state of mind.
German :
Was wäre, wenn Ihr Haar Ihre Geschichte erzählen könnte?
Sie sind viel mehr als nur ein Anblick…
Sie spiegeln Ihre Gefühle, Ihre Energie und Ihren Gemütszustand wider.
Italiano :
E se i vostri capelli potessero raccontare la vostra storia?
Sono molto più che un semplice aspetto…
Riflettono i vostri sentimenti, la vostra energia, il vostro stato d’animo.
Espanol :
¿Y si tu pelo pudiera contar tu historia?
Es mucho más que tu aspecto…
Refleja tus sentimientos, tu energía, tu estado de ánimo.
L’événement Conférence Et si vos cheveux parlaient de vous ? Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron